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    Культура

    Модель plus size порадовала откровенными фото на пляже

    (обновлено: )109652
    22-летняя Деми Роуз, которая стала популярной после переезда в США и участия в модельном реалити-шоу TAZ'S MODELS, не стесняется показывать прекрасную фигуру.
    Модель Деми Роуз
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Известная британская модель plus size Деми Роуз продемонстрировала сексапильные формы время отдыха на острове Сал, Кабо-Верде.

    22-летняя Деми тщательно следит за своими формами. У модели "осиная" талия при внушительной "пятой точке".

    Деми Роуз стала популярной после переезда в США и участия в модельном реалити-шоу TAZ'S MODELS.

    На Instagram красотки подписаны более шести миллионов человек. 

    dailymail.co.uk
    Модель Деми Роуз
    dailymail.co.uk
    Модель Деми Роуз
    dailymail.co.uk
    Модель Деми Роуз

    Ранее сообщалось, что 33-летняя итальянская топ-модель Бьянка Балти не перестает удивлять поклонников потрясающими фото на своей странице в Instagram. Итальянка сумела сделать блестящую карьеру на подиуме и при этом остаться счастливой женщиной в семье.

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