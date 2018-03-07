Модель plus size порадовала откровенными фото на пляже

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Известная британская модель plus size Деми Роуз продемонстрировала сексапильные формы время отдыха на острове Сал, Кабо-Верде.

22-летняя Деми тщательно следит за своими формами. У модели "осиная" талия при внушительной "пятой точке".

Деми Роуз стала популярной после переезда в США и участия в модельном реалити-шоу TAZ'S MODELS.

На Instagram красотки подписаны более шести миллионов человек.

dailymail.co.uk Модель Деми Роуз

dailymail.co.uk Модель Деми Роуз

dailymail.co.uk Модель Деми Роуз

Ранее сообщалось, что 33-летняя итальянская топ-модель Бьянка Балти не перестает удивлять поклонников потрясающими фото на своей странице в Instagram. Итальянка сумела сделать блестящую карьеру на подиуме и при этом остаться счастливой женщиной в семье.