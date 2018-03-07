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    Культура

    Гребенщиков перенес все концерты из-за болезни

    (обновлено: )152
    Как отмечается в сообщении группы "Аквариум", "для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить".
    Борис Гребенщиков
    RIA News Александр Кожохин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. 

    Борис Гребенщиков в Полтаве. Видео
    Канал на Youtube Александра Демидовича
    Уличный концерт Гребенщикова и группы "Аквариум" в Полтаве
    Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков перенес ближайшие концерты на лето из-за болезни, сообщается на официальном сайте "Аквариума".

    "Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение", — говорится в сообщении группы.

    Отмечается, что все ранее купленные билеты на концерты будут действительны.

    Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова.

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