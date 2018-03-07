Гребенщиков перенес все концерты из-за болезни

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина.

Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков перенес ближайшие концерты на лето из-за болезни, сообщается на официальном сайте "Аквариума".

"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение", — говорится в сообщении группы.

Отмечается, что все ранее купленные билеты на концерты будут действительны.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова.