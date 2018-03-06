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    Эммануил Виторган стал отцом в 78 лет

    (обновлено: )256
    Его супруга, 56-летняя Ирина заявляет, что выносила ребенка самостоятельно. Девочку решили назвать Этель, что значит "благородная".
    Виторган с супругой
    @emmanuil_vitorgan

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Актер Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет. 26 февраля у него и супруги Ирины, которой 56 лет, родилась дочь, пишет "Вести.ру". Причем, у нее это первый ребенок, а у Виторгана-старшего двое детей от предыдущих браков, пятеро внуков и уже двое правнуков. Даже для многих знакомых пары это стало неожиданностью, поскольку до последнего момента они о скором рождении ребенка не распространялись.

    @emmanuil_vitorgan
    Виторган с супругой

    Ирина говорит, что выносила ребенка самостоятельно, и теперь счастливые родители целиком посвящают себя хлопотам, связанным с рождением малышки.

    Девочку решили назвать Этель, что значит "благородная".

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