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    Культура

    Мадонна порадовала поклонников откровенным прозрачным нарядом

    (обновлено: )49912
    Поп-дива пришла на церемонию "Оскара-2018" в пиджаке в полоску, одетом поверх прозрачного корсета с кружевной вставкой на пикантных местах.
    Наряд Мадонны на церемонии вручения Оскара-2018
    Instagram madonna

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая американская певица Мадонна пришла на 90-ю церемонию вручения награды "Оскар" в довольно-таки откровенном костюме. Фото с церемонии певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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    Так, Мадонна пришла на "Оскар-2018" в пиджаке в полоску, одетом поверх прозрачного корсета с кружевной вставкой на пикантных местах.

    Дополнила свой образ Мадонна латексным фуражкой и белоснежными рукавчиками.

    Instagram madonna
    Откровенный наряд Мадонны на церемонии вручения "Оскара-2018"

    Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, рейтинг церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии в воскресенье, 4 марта, оказался наиболее низким в истории. 

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