Мадонна порадовала поклонников откровенным прозрачным нарядом

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая американская певица Мадонна пришла на 90-ю церемонию вручения награды "Оскар" в довольно-таки откровенном костюме. Фото с церемонии певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, Мадонна пришла на "Оскар-2018" в пиджаке в полоску, одетом поверх прозрачного корсета с кружевной вставкой на пикантных местах.

Дополнила свой образ Мадонна латексным фуражкой и белоснежными рукавчиками.

Instagram madonna Откровенный наряд Мадонны на церемонии вручения "Оскара-2018"

Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, рейтинг церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии в воскресенье, 4 марта, оказался наиболее низким в истории.

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