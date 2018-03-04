Букмекеры назвали победителя Евровидения-2018

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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Букмекеры предсказали вероятного победителя Евровидения-2018, которое состоится с 8 по 12 мая в Лиссабоне (Португалия). Имя участника опубликовано на сайте Eurovisionworld.com.

По мнению букмекеров, победителем Евровидения-2018 скорее всего станет Эстония с песней La Forza Элины Нечаевой.

Второе место прогнозируют Болгарии, которая все еще не выбрала своего представителя, а замыкает тройку лидеров Чехия с песней Lie to Me Миколаса Джозефа.

При этом Беларусь, которую на Евровидении представит украинец ALEKSEEV, находится на 14 месте в рейтинге. Украина (Mеlovin — Under the Ladder) пока разместилась на 20 позиции.

Ранее сообщалось, что молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") стал победителем украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".