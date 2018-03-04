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    Букмекеры назвали победителя Евровидения-2018

    (обновлено: )55701
    По мнению букмекеров, Беларусь, которую на Евровидении-2018 представит украинец ALEKSEEV, - на 14 месте. Украина пока разместилась на 20 позиции.
    Представительница Эстонии на Евровидении-2018 Элина Нечаева
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Букмекеры предсказали вероятного победителя Евровидения-2018, которое состоится с 8 по 12 мая в Лиссабоне (Португалия). Имя участника опубликовано на сайте Eurovisionworld.com.

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    УНИАН
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    По мнению букмекеров, победителем Евровидения-2018 скорее всего станет Эстония с песней La Forza Элины Нечаевой.

    Второе место прогнозируют Болгарии, которая все еще не выбрала своего представителя, а замыкает тройку лидеров Чехия с песней Lie to Me Миколаса Джозефа.

    При этом Беларусь, которую на Евровидении представит украинец ALEKSEEV, находится на 14 месте в рейтинге. Украина (Mеlovin — Under the Ladder) пока разместилась на 20 позиции.

    Ранее сообщалось, что молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") стал победителем украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".

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