Бориса Гребенщикова госпитализировали - СМИ

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, пишет "Обозреватель" со ссылкой на российские СМИ.

Директор коллектива Максим Ланде не стал уточнять причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.

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"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку", — сказал Ланде.

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