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    Культура

    Бориса Гребенщикова госпитализировали - СМИ

    (обновлено: )205
    Директор коллектива "Аквариум" Максим Ланде не стал уточнять причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.
    Борис Гребенщиков
    РИА Новости Украина Сергей Тышковец

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, пишет "Обозреватель" со ссылкой на российские СМИ.

    Директор коллектива Максим Ланде не стал уточнять причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.

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    "Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку", — сказал Ланде.

    Ранее сообщалось, что британский актер и писатель Стивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухоли.

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