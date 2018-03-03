48-летняя Джей Ло удивила поклонников смелым нарядом

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. 48-летняя американская певица Дженнифер Лопес примерила розовое мини-платье с ярким макияжем и прической. Фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

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Поп-звезда выглядела как настоящая кукла Барби в розовом образе с хвостиком на голове. Дженнифер не побоялась показать свои стройные ноги и идеальные формы.

jlo Дженнифер Лопес

Свой вид она дополнила стильными туфлями и украшениями. Такой волшебный "лук" певица выбрала для шоу World of Dance на телеканале NBC.

jlo Дженнифер Лопес

Ранее сообщалось, что американская компания по производству ховербордов Sidekick Group Corp подала в суд на Дженнифер Лопес, обвинив ее в нарушении договора.