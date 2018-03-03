Худшие из худших. В США вручили премию Золотая малина

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В США накануне вручения премии Оскар вручили антипремию "Золотая малина" (Razzie Awards).

Лауреатом награды в главной категории "Худший фильм" 2017 года стала анимационная картина "Эмоджи фильм", сообщает РИА Новости.

Стать "Худшей картиной года" кроме "Эмоджи фильма" грозило картинам "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".

"Эмоджи фильм" среди прочего отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. Также картина удостоилась победы в номинации за худший актерский дуэт за пару "отвратительных" эмоджи.

Худшим актером с "абсурдно посредственной" игрой стал Том Круз за роль в фильме "Мумия", худшую роль в номинации "актриса в главной роли" исполнил актер Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине "Хэллоуин Мэдеи 2".

Организаторы также объявили победителя в категории "Худший актер второго плана", где первенство взял Мел Гибсон, сыгравший в фильме "Здравствуй папа, Новый год! 2", худшей актрисой в той же номинации была признана Ким Бейсингер в картине "На пятьдесят оттенков темнее".

Напомним, члены киноакадемии США завершили голосование за победителей престижной кинопремии "Оскар", церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.