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    Худшие из худших. В США вручили премию Золотая малина

    (обновлено: )76
    Худшим актером с "абсурдно посредственной" игрой стал Том Круз за роль в фильме "Мумия", худшую роль в номинации "актриса в главной роли" исполнил актер Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине "Хэллоуин Мэдеи 2".
    Антипремия Золотая малина
    ciaksiscrive.it

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В США накануне вручения премии Оскар вручили антипремию "Золотая малина" (Razzie Awards).

    Вышел первый проморолик церемонии вручения премии Оскар 2018 года. Видео
    Видеоканал Oscars на Youtube
    Первый проморолик церемонии вручения премии "Оскар" 2018 года

    Лауреатом награды в главной категории "Худший фильм" 2017 года стала анимационная картина "Эмоджи фильм", сообщает РИА Новости.

    Стать "Худшей картиной года" кроме "Эмоджи фильма" грозило картинам "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".

    "Эмоджи фильм" среди прочего отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. Также картина удостоилась победы в номинации за худший актерский дуэт за пару "отвратительных" эмоджи.

    Худшим актером с "абсурдно посредственной" игрой стал Том Круз за роль в фильме "Мумия", худшую роль в номинации "актриса в главной роли" исполнил актер Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине "Хэллоуин Мэдеи 2".

    Организаторы также объявили победителя в категории "Худший актер второго плана", где первенство взял Мел Гибсон, сыгравший в фильме "Здравствуй папа, Новый год! 2", худшей актрисой в той же номинации была признана Ким Бейсингер в картине "На пятьдесят оттенков темнее".

    Напомним, члены киноакадемии США завершили голосование за победителей престижной кинопремии "Оскар", церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

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