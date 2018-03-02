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    Культура

    Дочь Добкина оголилась в Трускавце

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    24-летняя дочь нардепа из "Оппоблока" остановилась в одном из самых роскошных курортных комплексов Трускавца. В первый день весны, 1 марта, она показала фото, где позирует в купальнике на фоне снега.
    Дочь Добкина показала, как загорает в Трускавце в бикини
    alladobkina007

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Дочь нардепа Михаила Добкина Алла отправилась на отдых в Трускавец и хвастается фотографиями из отеля.

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    24-летняя дочь нардепа из "Оппоблока" остановилась в одном из самых роскошных курортных комплексов Трускавца.  В первый день весны, 1 марта, она обнародовала фото в Instagram, где позирует в купальнике на фоне снега.

    alladobkina007
    Дочь Добкина показала, как загорает в Трускавце в бикини

    Ранее сообщалось, что Алла Добкина участвовала в показе известного дизайнера Гайка Аванесяна. Показ коллекции платьев состоялся в так называемом особняке графини Уваровой.

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