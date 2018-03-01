Добронравов заявил, что съемки "Сватов" продолжатся

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Российский актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в телесериале "Сваты", заявил, что съемки популярного ситкома будут продолжены.

Напомним, Добронравов был внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, после чего Госкино аннулировало прокатное удостоверение сериала. Руководитель студии "Квартал", которое создало сериал, Владимир Зеленский заявил, что съемки прекращаются.

"Либо будут переписывать сценарий, чтобы снимать в другое время года, либо подождем следующего лета, чтобы доснимать. Герои все те же остались. Режиссер Андрей Яковлев боится, чтобы этот сезон не был хуже. Прошло же пять лет после 6 сезона. Мы не снимали по обстоятельствам, которые все знают. Но думаю, все будет хорошо. Я так чувствую, мне так хочется!" — рассказал Добронравов в комментарии "Комсомольской правде".

По словам актера, летом 2017 года быти сняты четыре серии "Сваты-7", после чего работа над картиной была остановлена.