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    Добронравов заявил, что съемки "Сватов" продолжатся

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    По словам российского актера, производство седьмого сезона "Сватов" было приостановлено после завершения съемок четвертой серии. Добронравов ожидает следующего лета, чтобы доснять сериал.
    Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Российский актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в телесериале "Сваты", заявил, что съемки популярного ситкома будут продолжены.

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    Напомним, Добронравов был внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, после чего Госкино аннулировало прокатное удостоверение сериала. Руководитель студии "Квартал", которое создало сериал, Владимир Зеленский заявил, что съемки прекращаются.

    "Либо будут переписывать сценарий, чтобы снимать в другое время года, либо подождем следующего лета, чтобы доснимать. Герои все те же остались. Режиссер Андрей Яковлев боится, чтобы этот сезон не был хуже. Прошло же пять лет после 6 сезона. Мы не снимали по обстоятельствам, которые все знают. Но думаю, все будет хорошо. Я так чувствую, мне так хочется!" — рассказал Добронравов в комментарии "Комсомольской правде".

    По словам актера,  летом 2017 года быти сняты четыре серии "Сваты-7", после чего работа над картиной была остановлена.

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