Известную египетскую певицу приговорили к тюрьме из-за шутки

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Популярную египетскую певицу Ширин Абдель Вахаб приговорили к тюремному заключению за шутки о чистоте Нила, сообщает ВВС.

Поп-диву приговорили к 6 месяцам лишения свободы.

Как выяснилось, певица пошутила во время общения с фанатами, отметив, что если пить воду из Нила, то в организме могут появиться опасные паразиты. По этой причине она посоветовала пить минералку из бутылок, причем речь шла о конкретной марке.

В итоге суд признал Ширин виновной в распространении "ложных новостей". Также певицу обязали уплатить штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов (около 15 тысяч гривен).

Пока певица находится на свободе и имеет право подать апелляцию на решение суд.

Напомним, ранее в Египте осудили певицу Шайму Ахмед на два года тюрьмы за откровенный видеоклип на песню "I Have Issues".