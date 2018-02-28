Барбара Стрейзанд клонировала любимую собаку - СМИ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина.Variety.
Как рассказала Стрейзанд в интервью журналу, двое из трех ее питомцев являются клонами ее умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта.
"Они разные по натуре. Я жду, когда они станут постарше, чтобы я смогла увидеть, есть ли у них ее (Саманты) карие глаза и серьезность", — заявила актриса.
Стрейзанд сообщила, что для клонирования клетки были взяты перед смертью собаки из ее рта и желудка.
Как пишет издание, чтобы различать клонированных щенков Стрейзанд одела их в красный и фиолетовый костюмы. Благодаря цвету своих нарядов собачки получили соответствующие имена — Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет.
Ранее теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча заявил, что проведенное китайскими учеными клонирование приматов представляет собой угрозу всему человеческому роду.