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    Культура

    Барбара Стрейзанд клонировала любимую собаку - СМИ

    (обновлено: )10101
    Как рассказала Стрейзанд в интервью, двое из трех ее питомцев являются клонами ее умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта.
    Американская актриса и эстрадная певица Барбра (Барбара Джоан) Стрейзанд
    flickr.com/lifescript | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. 

    Китайские ученые показали успешно клонированных обезьян
    Канал Science News на Youtube
    Китайские ученые показали успешно клонированных обезьян
    Американская актриса, режиссер, продюсер и певица Барбара Стрейзанд сообщила, что клонировала свою любимую собаку, которая умерла в 2017 году, пишет Variety.

    Как рассказала Стрейзанд в интервью журналу, двое из трех ее питомцев являются клонами ее умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта.

    "Они разные по натуре. Я жду, когда они станут постарше, чтобы я смогла увидеть, есть ли у них ее (Саманты) карие глаза и серьезность", — заявила актриса.

    Стрейзанд сообщила, что для клонирования клетки были взяты перед смертью собаки из ее рта и желудка.

    variety.com/RUSSELL JAMES
    Американская актриса и эстрадная певица Барбра Стрейзанд

    Как пишет издание, чтобы различать клонированных щенков Стрейзанд одела их в красный и фиолетовый костюмы. Благодаря цвету своих нарядов собачки получили соответствующие имена — Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет.

    Ранее теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча заявил, что проведенное китайскими учеными клонирование приматов представляет собой угрозу всему человеческому роду.

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