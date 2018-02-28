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    Культура

    Покорми кота. Жители Украины и РФ помогли чукотской рок-группе снять клип

    (обновлено: )14010
    Как сообщил один из музыкантов группы, для клипа жители разных городов России и Украины прислали видео домашних и уличных кошек.
    Чукотская рок-группа сняла клип на песню под названием Покорми кота
    Кадр из клипа

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина

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    Чукотская рок-группа сняла клип на песню под названием "Покорми кота", сообщил РИА Новости один из музыкантов Игорь Баданов.

    Как отмечается, для клипа жители разных городов России и Украины прислали видео домашних и уличных кошек.

    Клип группы E1NS опубликован на Youtube и официальной странице группы в "ВКонтакте". На видео разные люди кормят своих и уличных котов, также в клип попал один еж.

    "Всего нам видео прислали 18 человек – жители России и Украины – из Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Градижска и других. Идея о том, что клип можно снять в поддержку бездомных котов, пришла только в конце монтажа, когда жители других регионов прислали видео, как они кормят уличных котов. Вообще у нас в Анадыре почти круглый год холодно, и бездомные коты здесь не выживают, поэтому посыл в поддержку бездомных зверей мог бы относиться к жителям материка", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, у него дома живут два кота – отец и сын, и, возможно, музыканты перемонтируют клип, чтобы туда попали и эти два питомца.

    "Все любят котов, ну, и каждый, кто поучаствовал, может увидеть себя и своих питомцев в клипе", — добавил Баданов.

    Напомним, в Италии кот по кличке Джерри стал хозяином наследства в 30 тысяч евро.

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