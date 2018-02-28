Покорми кота. Жители Украины и РФ помогли чукотской рок-группе снять клип

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина.

Чукотская рок-группа сняла клип на песню под названием "Покорми кота", сообщил РИА Новости один из музыкантов Игорь Баданов.

Как отмечается, для клипа жители разных городов России и Украины прислали видео домашних и уличных кошек.

Клип группы E1NS опубликован на Youtube и официальной странице группы в "ВКонтакте". На видео разные люди кормят своих и уличных котов, также в клип попал один еж.

"Всего нам видео прислали 18 человек – жители России и Украины – из Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Градижска и других. Идея о том, что клип можно снять в поддержку бездомных котов, пришла только в конце монтажа, когда жители других регионов прислали видео, как они кормят уличных котов. Вообще у нас в Анадыре почти круглый год холодно, и бездомные коты здесь не выживают, поэтому посыл в поддержку бездомных зверей мог бы относиться к жителям материка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у него дома живут два кота – отец и сын, и, возможно, музыканты перемонтируют клип, чтобы туда попали и эти два питомца.

"Все любят котов, ну, и каждый, кто поучаствовал, может увидеть себя и своих питомцев в клипе", — добавил Баданов.

Напомним, в Италии кот по кличке Джерри стал хозяином наследства в 30 тысяч евро.