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    Дочь актера Гаркалина рассказала о состоянии актера

    (обновлено: )238
    Дочь народного артиста России Валерия Гаркалина рассказала, что он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких, но чувствует себя лучше.
    Актер Валерий Гаркалин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом воспаление легких, сейчас он находится в больнице, сообщила РИА Новости дочь актера Ника.

    "Он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких, — сказала она. — Сейчас он чувствует себя лучше. Но пока останется в больнице и продолжит лечение".

    Ранее в НИИ им. Склифосовского в Москве РИА Новости сообщили, что 63-летний артист находится в экстренной реанимации в тяжелом состоянии.

    Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как "Детки напрокат", "Ширли-Мырли", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

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