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    Культура

    Звезда "Ширли-Мырли" госпитализирован в тяжелом состоянии

    (обновлено: )29802
    Сообщается, что народный артист России Валерий Гаркалин лежит в экстренной реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
    Валерий Гаркалин
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Гаркалин находится в экстренной реанимации НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в институте.

    "Он лежит в экстренной реанимации. Температура 37, состояние тяжелое", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

    Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как "Детки напрокат", "Ширли-Мырли", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

    Ранее сообщалось, что британский актер и писатель Стивен Фрай заявил в пятницу, что перенес операцию по удалению раковой опухоли.

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