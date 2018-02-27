Звезда "Ширли-Мырли" госпитализирован в тяжелом состоянии

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Гаркалин находится в экстренной реанимации НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в институте.

"Он лежит в экстренной реанимации. Температура 37, состояние тяжелое", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как "Детки напрокат", "Ширли-Мырли", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

Ранее сообщалось, что британский актер и писатель Стивен Фрай заявил в пятницу, что перенес операцию по удалению раковой опухоли.