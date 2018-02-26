Известный продюсер назвал самое слабое звено в нацотборе на Евровидение

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Представитель Украины на Евровидение 2018 Melovin рискует затеряться среди остальных конкурсантов и никак не запомниться зрителям, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" продюсер Владимир Бебешко.

"Melovin из всех претендентов на победу был наиболее органичен и выступил достаточно уверенно. Хотя его песня – обыкновенный евростандарт, ничего нового там нет. Таких песен на "Евровидении" будет много, и представитель Украины рискует затеряться среди них. Вряд ли стеклянный глаз Melovin'а произведет там фурор. Хороша была Tayanna, она отлично пела. Но ей было неуютно в одежде, которую ей предложили, и в танцах она была неубедительна. Шикарно выглядела группа KADNAY: свежо, энергично, мощно, колоссальное шоу. Правда, их музыку на "Евровидении" могли не понять. Хотя и эта песня могла зайти", – отметил Бебешко.

По его мнению, после неудачного выступления на Евровидении 2017 группы O.Torvald, занявшей 24-е место из 26, все трое судей нацотбора – Константин Меладзе, Джамала и Андрей Данилко – должны были отказаться от места в жюри в этом году.

"Уровень конкурсантов каждый год разный. В основном это самодеятельные исполнители и их профессиональный уровень оставляет желать лучшего. Это крепкий студенческий уровень. Таких профессионалов, как Джамала, у нас сейчас очень мало. Другое дело, что самое слабое звено в нацотборе на "Евровидение" – это жюри. Они не смогли дать профессиональные оценки и комментарии, а устроили нечто неадекватное с матюками и поцелуями участников. После провала O.Torvald Константин Меладзе честно признал, что это была ошибка судей, и покинул нацотбор. Остальные должны были поступить точно так же. Если говорить об инциденте, произошедшем в прямом эфире, то он пошел Tayanna только во вред. Такой дешевый пиар ей не нужен", – подчеркнул продюсер.

По его словам, единственным, кто профессионально судил конкурсантов, стал композитор Евгений Филатов.

"Только один из членов жюри давал профессиональную оценку происходящему – это Женя Филатов. Джамала вот-вот родит – ее можно понять и простить. А Данилко просто не разбирается в музыке. И как это вообще возможно, что судья сидит и матюкается? Никто бы фонограмму там не позволил включить, это контролируют специальные люди. Не нужно было устраивать этот цирк. Единственное, чего я не понял, – зачем это было вообще нужно: чтобы опустить Tayanna или, наоборот, поднять? А шутить может ведущий. Он для этого там и нужен. И судьям не нужно с ним тягаться", – резюмировал Бебешко.

В субботу молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") стал победителем украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение", который в этом году пройдет в Лиссабоне.