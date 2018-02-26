В Новой Зеландии интервью с премьером на ТВ назвали "самым ужасным в истории"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Часовую беседу с новозеландским премьер-министром Джасиндой Ардерн (Jacinda Ardern) на ток-шоу "60 минут" назвали "самым ужасным в истории" интервью. Фрагмент беседы опубликован в интернете.

В первой части интервью ведущий вызвал удивление политика своими комплиментами. Говоря о своем опыте общения с другими премьер-министрами, журналист упомянул, что "ни один не был столь молод, столь умен и никогда — столь привлекателен".

Далее журналист перешел к теме беременности Ардерн и начал задавать ей и ее мужу неудобные вопросы о точном времени зачатия. Со слов ведущего, именно этот вопрос интересует граждан больше всего.

При этом во время шоу новозеландцы публиковали посты, в которых уточняли, что их совершенно не интересует личная жизнь премьер-министра или ее внешность, в приоритете — ее профессиональная деятельность.

"Я предполагала, что вторая половина шоу "60 минут" после перерыва будет посвящена политике и достижениям Джасинды. Но ничего. Все, что мы имеем, — это сексистские комментарии о ее внешности и разговоры о ребенке. Тьфу. Абсолютно дерьмовая журналистика. Переключаю канал", — прокомментировала одна из зрителей.

Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии осенью 2017 года. Она является лидером Лейбористской партии.

Напомним, ранее в Украине вспыхнул скандал вокруг интервью политика Андрея Портнова. Выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Позднее спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.