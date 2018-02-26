наверх
26.02.201816:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    В полиции назвали причину смерти звезды Болливуда

    (обновлено: )22601
    По данным СМИ, индийская звезда Шридеви утонула в ванной в номере отеля в Дубае, а в ее крови были найдены следы алкоголя. Соболезнования в связи со смертью актрисы ранее выразил президент Индии Рам Натх‏ Ковинд.
    Шридеви
    bollywoodhungama.com

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Предварительное расследование указывает, что причиной смерти индийской звезды Шридеви в Дубае стало утопление, сообщает издание Gulf News со ссылкой на источник в полиции.

    В воскресенье телеканал NDTV сообщил, что Шридеви скончалась в Дубае от остановки сердца.

    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Почувствуй себя миллиардером: лучшие фото Насти Рыбки

    Как пишет Gulf News, женщина утонула в ванной в номере отеля, а в ее крови были найдены следы алкоголя.

    "Расследование ещё идёт, необходимо определить обстоятельства инцидента, судебно-медицинский отчёт говорит лишь о том, что она утонула", — сказал источник издания.

    Актриса приехала в ОАЭ с мужем, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника.

    Соболезнования в связи со смертью актрисы ранее выразил президент Индии Рам Натх‏ Ковинд.

    Смотрите также: Актеры превратили свадебную фотосессию в шоу пародий

    Актриса и продюсер Шридеви является легендой индийского кинематографа. За свою карьеру она снялась в 265 фильмах. Известность ей принесли роли в картинах "Грустная история" (1983), "Подарок" (1984), "Чандни" (1987), "Плутовка" (1987), "Мгновения любви" (1991) и "Сбившиеся с пути" (1993).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Авария на теплосети в Харькове
    Морозы атакуют: авария теплосети в Харькове
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?