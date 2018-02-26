Режиссер фильма "Молчаливый Боб" неожиданно госпитализирован в США

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Известный американский режиссер и актер Кевин Смит, создавший образ "Молчаливого Боба", госпитализирован в результате тяжелого сердечного приступа.

По словам самого кинематографиста, приступ произошел в воскресенье вечером после участия в телешоу.

"Доктор, который спас мою жизнь, сказал, что у меня была полностью заблокирована левая нисходящая артерия ("создательница вдов"). Если бы я не отменил второе шоу, чтобы пойти в больницу, я бы умер сегодня вечером", — написал 47-летний Смит в своем Twitter, добавив к сообщению свою фотографию на больничной койке.

​Смит известен, как создатель фильмов "Клерки", "Догма", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" и другие. В ряде картин Смита присутствует харизматичный персонаж Молчаливый Боб, которого играет сам режиссер.

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