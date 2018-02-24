Стали известны победители Берлинского кинофестиваля

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Главный приз Берлинале-2018, "Золотого медведя", вручили картине "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пантилии, передает корреспондент РИА Новости.

Пантилия исследует сексуальность нескольких людей, которые через эту сторону жизни пытаются лучше понять себя.

Гранд при жюри ушел фильму "Mug" Мальгорсаты Шумовски, а приз Альфреда Бауера — картине "Наследницы". Приз за лучшую режиссуру вручили Уэсу Андерсону за фильм "Остров собак".

Серебряный медведь за лучший сценарий ушел Мануэлю Алкале и Алонсо Руиспаласиосу за картину "Музей".

Лучшим актером стал Энтони Бажон за роль в фильме "Молитва", а лучшей актрисой — Ана Брун, которая исполнила главную роль в картине "Наследницы".

Берлинале проходит в 68-й раз в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Россию представляет драма Алексея Германа-младшего "Довлатов".