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    Стали известны победители Берлинского кинофестиваля

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    "Золотого медведя" вручили картине "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пантилии, а приз за лучшую режиссуру - Уэсу Андерсону за фильм "Остров собак".
    Члены международного жюри и директор фестиваля представят на сцене во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года. На снимке: директор фестиваля Дитер Косслик, режиссер, сценарист, композитор, продюсер и президент жюри Том Тыквер, актриса Сесиль де Франс, фотограф и бывший режиссер фильма Кинотека Эспанола Чема Прадо, продюсер Адель Романски, композитор Рюичи Сакамото и кинокритик Стефани Захарек.
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Главный приз Берлинале-2018, "Золотого медведя", вручили картине "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пантилии, передает корреспондент РИА Новости.

    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Дитер Косслик во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    В ожидании "Золотого медведя". Кадры с открытия кинофестиваля "Берлинале"

    Пантилия исследует сексуальность нескольких людей, которые через эту сторону жизни пытаются лучше понять себя.

    Гранд при жюри ушел фильму "Mug" Мальгорсаты Шумовски, а приз Альфреда Бауера — картине "Наследницы". Приз за лучшую режиссуру вручили Уэсу Андерсону за фильм "Остров собак".

    Серебряный медведь за лучший сценарий ушел Мануэлю Алкале и Алонсо Руиспаласиосу за картину "Музей".

    Лучшим актером стал Энтони Бажон за роль в фильме "Молитва", а лучшей актрисой — Ана Брун, которая исполнила главную роль в картине "Наследницы".

    Берлинале проходит в 68-й раз в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Россию представляет драма Алексея Германа-младшего "Довлатов".

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