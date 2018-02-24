Сын Ротару отреагировал на информацию о замужестве певицы

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Сын народной артистки СССР 70-летней Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал информацию о замужестве певицы.

В СМИ появилась информация, что 70-летняя исполнительница вышла замуж. Как пишет "Ридус", обсуждение началось с фразы, случайно оброненной российским певцом Сергеем Зверевым. "Разве она свободна? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная", — сказал он, сообщает РЕН ТВ.

"Это вызывает только смех. Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне", — сказал Руслан Евдокименко.

Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. Они прожили вместе 34 года.

Ранее сообщалось, что народная артистка Украины Ирина Билык во время своего всеукраинского тура "Без грима. Самое лучшее. О Любви" сделала резкое заявление. Во время выступления в прифронтовых городах, в частности в Краматорске, она выразила надежду, что уже совсем скоро все зрители смогут увидеть ее в Донецке.