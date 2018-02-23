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    Режиссер "Звездных войн" сообщил время съемок новой части

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    По словам режиссера Джей Джея Абрамса, сценарий девятой части киносаги "Звездные войны" закончен. Он добавил, что съемки стартуют в конце июля.
    Создатель Звездных войн Джордж Лукас и режиссер Джей Джей Абрамс на закрытом показе фильма Звездные войны: Пробуждение силы в США
    REUTERS Kevork Djansezian

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Режиссер Джей Джей Абрамс сообщил, что сценарий девятой части киносаги "Звездные войны" закончен.

    "У нас есть сценарий, что для меня очень много значит. В конце июля начнутся съемки", — заявил Абрамс в эфире телеканала CBS.

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    Facebook Skynews
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    Ранее сообщалось, что выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, был перенесен с мая на декабрь 2019 года.

    "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.

    Кроме того, кинокомпания Lucasfilm объявила о создании новой, четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны". Режиссером новой трилогии станет Райан Джонсон

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