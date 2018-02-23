Режиссер "Звездных войн" сообщил время съемок новой части

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Режиссер Джей Джей Абрамс сообщил, что сценарий девятой части киносаги "Звездные войны" закончен.

"У нас есть сценарий, что для меня очень много значит. В конце июля начнутся съемки", — заявил Абрамс в эфире телеканала CBS.

Ранее сообщалось, что выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, был перенесен с мая на декабрь 2019 года.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.

Кроме того, кинокомпания Lucasfilm объявила о создании новой, четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны". Режиссером новой трилогии станет Райан Джонсон