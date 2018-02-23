Украденное полотно Дега обнаружили на заправке во Франции

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Власти Франции подтвердили, что обнаруженная на заправке в столичном регионе страны картина является полотном кисти французского импрессиониста Эдгара Дега, украденным из музея в Марселе более 8 лет назад.

О похищении картины "Хор" (1877) из марсельского музея Кантини стало известно в конце декабря 2009 года. Полотно принадлежит парижскому музею д'Орсэ и отправилось на юг Франции на время проведения выставки. В середине февраля 2018 года картина, похожая на "Хор", была обнаружена в одном из автобусов на заправке в департаменте Сена и Марна. Драгоценная работа лежала в багажном отделении автобуса.

"В пятницу, 16 февраля, сотрудники таможенной службы… проверили автобус, стоящий в зоне отдыха… в департаменте Сена и Марна. В одном из чемоданов они нашли работу, подписанную Дега. Ни один из пассажиров не заявил о своих правах на груз", — говорится в заявлении министерства культуры.

Обнаруженная картина была отправлена на экспертизу в Музей д'Орсэ для подтверждения подлинности.

"Первые выводы экспертизы позволяют подтвердить, что речь идёт именно о разыскиваемом полотне", — написано в документе.

Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен приветствовала "это счастливое повторное обретение шедевра, принадлежащего национальным коллекциям, исчезновение которого стало большой утратой для французского импрессионистского наследия".

Художник, фотограф и скульптор Эдгар Дега родился в Париже в 1834 году. Эксперты называют его одним из самых выдающихся представителей импрессионизма.