наверх
23.02.201820:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Культура

    Украденное полотно Дега обнаружили на заправке во Франции

    (обновлено: )3910
    Сотрудники таможенной службы проверили автобус, стоящий в зоне отдыха в департаменте Сена и Марна. В одном из чемоданов они нашли работу, подписанную Дега.
    Картина Хор Дега
    © Фото : Domaine public

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Власти Франции подтвердили, что обнаруженная на заправке в столичном регионе страны картина является полотном кисти французского импрессиониста Эдгара Дега, украденным из музея в Марселе более 8 лет назад.

    О похищении картины "Хор" (1877) из марсельского музея Кантини стало известно в конце декабря 2009 года. Полотно принадлежит парижскому музею д'Орсэ и отправилось на юг Франции на время проведения выставки. В середине февраля 2018 года картина, похожая на "Хор", была обнаружена в одном из автобусов на заправке в департаменте Сена и Марна. Драгоценная работа лежала в багажном отделении автобуса.

    facebook.com/digitalfoodru
    И полюбоваться, и съесть. Репродукции известных картин из продуктов

    "В пятницу, 16 февраля, сотрудники таможенной службы… проверили автобус, стоящий в зоне отдыха… в департаменте Сена и Марна. В одном из чемоданов они нашли работу, подписанную Дега. Ни один из пассажиров не заявил о своих правах на груз", — говорится в заявлении министерства культуры.

    Обнаруженная картина была отправлена на экспертизу в Музей д'Орсэ для подтверждения подлинности.

    "Первые выводы экспертизы позволяют подтвердить, что речь идёт именно о разыскиваемом полотне", — написано в документе.

    Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен приветствовала "это счастливое повторное обретение шедевра, принадлежащего национальным коллекциям, исчезновение которого стало большой утратой для французского импрессионистского наследия".

    Художник, фотограф и скульптор Эдгар Дега родился в Париже в 1834 году. Эксперты называют его одним из самых выдающихся представителей импрессионизма.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против