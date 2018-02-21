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    Культура

    Слишком откровенно. Супермодель Хайди Клум снялась в провокационной фотосессии

    (обновлено: )91721
    Всемирно известная супермодель и мама четверых детей Хайди Клум снялась в откровенной фотосессии полностью обнаженной.
    Хайди Клум
    heidiklum

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Всемирно известная супермодель из Германии Хайди Клум в 44 года обладает потрясающими формами и с удовольствием их демонстрирует.

    В аккаунте Instagram знаменитости появились очередные откровенные снимки мамы четверых детей.

    На фото них модель позирует полностью обнаженной, а тело прикрывает лишь спинка стула. 

    heidiklum
    Хайди Клум
    heidiklum
    Хайди Клум

    Ранее сообщалось, что модель Сейлор Бринкли Кук, дочь легендарной модели Кристи Бринкли, снялась в откровенной фотосессии в Нью-Йорке для Taylor Ballantyne и на Арубе для Yu Tsai. Снимки красавицы вышли в свежем Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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