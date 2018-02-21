Слишком откровенно. Супермодель Хайди Клум снялась в провокационной фотосессии

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Всемирно известная супермодель из Германии Хайди Клум в 44 года обладает потрясающими формами и с удовольствием их демонстрирует.

В аккаунте Instagram знаменитости появились очередные откровенные снимки мамы четверых детей.

На фото них модель позирует полностью обнаженной, а тело прикрывает лишь спинка стула.

heidiklum Хайди Клум

heidiklum Хайди Клум

Ранее сообщалось, что модель Сейлор Бринкли Кук, дочь легендарной модели Кристи Бринкли, снялась в откровенной фотосессии в Нью-Йорке для Taylor Ballantyne и на Арубе для Yu Tsai. Снимки красавицы вышли в свежем Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Смотрите также: Сын знаменитой актрисы делает фото матери топлес