Вечно молодая София Ротару показала фото в прозрачном костюме

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Легендарная певица София Ротару опубликовала в своем Instagram фото в прозрачном белом костюме.
Несмотря на свои 70 лет, выглядит певица потрясающе.
Подписчики певицы восхитились ее внешним видом, комментируя фото многочисленными комплиментами.
"София Михайловна не перестаёт удивлять! Может быть, таблетку от старости все-же изобрели?", — пишет один из подписчиков.
"Боже. Какая красота. молодеете каждую секунду", "Наш идеал женской красоты, так должна выглядеть женщина, чтоб забыты годы её были…."на Вас смотришь, Софья Михайловна, и возникает желание работать над собой", — пишут поклонники.
Ранее народные артистки Украины София Ротару и Ани Лорак поделились со своими подписчиками в Instagram новыми фотографиями.