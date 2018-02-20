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    Культура

    Вечно молодая София Ротару показала фото в прозрачном костюме

    (обновлено: )117010
    Несмотря на свои 70 лет, выглядит певица потрясающе. Подписчики певицы восхитились ее внешним видом, комментируя фото многочисленными комплиментами.
    София Ротару
    instagram.com/sofiarotaru

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Легендарная певица София Ротару опубликовала в своем Instagram фото в прозрачном белом костюме.

    Несмотря на свои 70 лет, выглядит певица потрясающе.

    Подписчики певицы восхитились ее внешним видом, комментируя фото многочисленными комплиментами.

    instagram.com/sofiarotaru
    София Ротару

    "София Михайловна не перестаёт удивлять! Может быть, таблетку от старости все-же изобрели?", — пишет один из подписчиков.

    "Боже. Какая красота. молодеете каждую секунду", "Наш идеал женской красоты, так должна выглядеть женщина, чтоб забыты годы её были…."на Вас смотришь, Софья Михайловна, и возникает желание работать над собой", — пишут поклонники.

    Ранее народные артистки Украины София Ротару и Ани Лорак поделились со своими подписчиками в Instagram новыми фотографиями.

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