Вечно молодая София Ротару показала фото в прозрачном костюме

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Легендарная певица София Ротару опубликовала в своем Instagram фото в прозрачном белом костюме.

Несмотря на свои 70 лет, выглядит певица потрясающе.

Подписчики певицы восхитились ее внешним видом, комментируя фото многочисленными комплиментами.

instagram.com/sofiarotaru София Ротару

"София Михайловна не перестаёт удивлять! Может быть, таблетку от старости все-же изобрели?", — пишет один из подписчиков.

"Боже. Какая красота. молодеете каждую секунду", "Наш идеал женской красоты, так должна выглядеть женщина, чтоб забыты годы её были…."на Вас смотришь, Софья Михайловна, и возникает желание работать над собой", — пишут поклонники.

Ранее народные артистки Украины София Ротару и Ани Лорак поделились со своими подписчиками в Instagram новыми фотографиями.