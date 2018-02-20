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    Представитель Дженнифер Лоуренс опроверг данные, что она уйдет из кино

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    Представитель актрисы заявил, что Лоуренс вернется к работе, когда один из ее нескольких проектов будет закончен. Сейчас Лоуренс работает над семью проектами, включая фильм режиссера Адама Маккея.
    Актриса Дженнифер Лоуренс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. 

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    Звезда фильма "Голодные игры" американская актриса Дженнифер Лоуренс не станет делать перерыв в карьере, сообщает издание Entertainment Weekly со ссылкой на представителя актрисы.

    Ранее она заявляла, что собирается сделать "перерыв в съемках на год", а также заняться привлечением молодых людей в политику.

    Тем не менее, после этого ее представитель заявил изданию, что Лоуренс вернется к работе, когда один из ее нескольких проектов будет закончен. Сообщается, что сейчас Лоуренс работает над семью проектами, включая фильм режиссера Адама Маккея.

    Лоуренс известна своей актерской игрой в фильмах "Голодные игры" и "Люди Икс". В 2013 году она получила "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за участие в фильме "Мой парень – псих".

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