Представитель Дженнифер Лоуренс опроверг данные, что она уйдет из кино

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина.

Звезда фильма "Голодные игры" американская актриса Дженнифер Лоуренс не станет делать перерыв в карьере, сообщает издание Entertainment Weekly со ссылкой на представителя актрисы.

Ранее она заявляла, что собирается сделать "перерыв в съемках на год", а также заняться привлечением молодых людей в политику.

Тем не менее, после этого ее представитель заявил изданию, что Лоуренс вернется к работе, когда один из ее нескольких проектов будет закончен. Сообщается, что сейчас Лоуренс работает над семью проектами, включая фильм режиссера Адама Маккея.

Лоуренс известна своей актерской игрой в фильмах "Голодные игры" и "Люди Икс". В 2013 году она получила "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за участие в фильме "Мой парень – псих".