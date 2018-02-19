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    Звезда "Голодных игр" уходит из кино

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    По словам актрисы, она планирует оставить Голливуд как минимум на год и посвятить себя социальному активизму.
    Актриса Дженнифер Лоуренс на фотоколле Голодные игры: И вспыхнет пламя
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Звезда "Голодных игр", голливудская актриса Дженнифер Лоуренс уходит из кино, передает Entertainment Tonight.

    По ее словам, она планирует оставить Голливуд как минимум на год и посвятить себя социальному активизму.

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    В настоящее время Лоуренс сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая занимается борьбой с коррупцией.

    "Я планирую работать в составе организации Represent.Us, пытаясь привлечь молодых людей в политическую деятельность на местном уровне. Но это не имеет ничего общего с политикой", — отметила актриса.

    Как сообщалось ранее, известный голливудский актер Джордж Клуни решил прекратить съемки в кино. 

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