Звезда "Голодных игр" уходит из кино

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Звезда "Голодных игр", голливудская актриса Дженнифер Лоуренс уходит из кино, передает Entertainment Tonight.

По ее словам, она планирует оставить Голливуд как минимум на год и посвятить себя социальному активизму.

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В настоящее время Лоуренс сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая занимается борьбой с коррупцией.

"Я планирую работать в составе организации Represent.Us, пытаясь привлечь молодых людей в политическую деятельность на местном уровне. Но это не имеет ничего общего с политикой", — отметила актриса.

Как сообщалось ранее, известный голливудский актер Джордж Клуни решил прекратить съемки в кино.