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    Во Львове объявили о демонтаже стелы Мемориала славы советских войск

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    (обновлено: )454016
    По словам заместителя городского головы Львова, демонтажные работы планируют начать этой весной. Также чиновник сообщил, что в мэрии рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".
    Стела Мемориала Славы во Львове
    Zaxid.net

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил о том, что в ближайшее время в городе начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала славы на ул. Стрыйской, передает Zaxid.net.

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    "Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исполнительного комитета об изготовлении выводов относительно технического состояния Монумента. В частности мы заказали исследование Львовской политехники о состоянии ключевых конструкций и согласно выводам, общее состояние несущих конструкций — аварийное и они подлежат демонтажу", — заявил Москаленко в понедельник на пресс-конференции.

    Мемориал состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и "Родины-матери".

    По словам заместителя городского головы, демонтажные работы планируют начать этой весной. Также Москаленко сообщил, что в мэрии рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".

    Напомним, в прошлом году власти города уже демонтировали одну из аварийных частей Монумента Славы.

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    Монумент славы во Львове на улице Стрыйской был открыт в 1971 году под названием "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил". Он состоит из скульптурных композиций, которые призваны отразить "основные вехи рождения и боевого пути Красной и Советской армий", включая "освобождение Западной Украины".

    В 1992 году Львовские областные власти принимали решение о сносе Монумента, но впоследствии это решение было отменено.

    В 2007 году у Монумента Славы произошла стычка между членами коммунистической партии Украины и ВО "Свобода". Когда коммунисты возлагали к памятнику цветы, представители "Свободы" закидали участников акции яйцами.

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