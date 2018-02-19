Во Львове объявили о демонтаже стелы Мемориала славы советских войск

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил о том, что в ближайшее время в городе начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала славы на ул. Стрыйской, передает Zaxid.net.

"Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исполнительного комитета об изготовлении выводов относительно технического состояния Монумента. В частности мы заказали исследование Львовской политехники о состоянии ключевых конструкций и согласно выводам, общее состояние несущих конструкций — аварийное и они подлежат демонтажу", — заявил Москаленко в понедельник на пресс-конференции.

Мемориал состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и "Родины-матери".

По словам заместителя городского головы, демонтажные работы планируют начать этой весной. Также Москаленко сообщил, что в мэрии рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".

Напомним, в прошлом году власти города уже демонтировали одну из аварийных частей Монумента Славы.

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Монумент славы во Львове на улице Стрыйской был открыт в 1971 году под названием "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил". Он состоит из скульптурных композиций, которые призваны отразить "основные вехи рождения и боевого пути Красной и Советской армий", включая "освобождение Западной Украины".

В 1992 году Львовские областные власти принимали решение о сносе Монумента, но впоследствии это решение было отменено.

В 2007 году у Монумента Славы произошла стычка между членами коммунистической партии Украины и ВО "Свобода". Когда коммунисты возлагали к памятнику цветы, представители "Свободы" закидали участников акции яйцами.