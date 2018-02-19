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    Известный чешский певец в тяжелом состоянии попал в больницу

    (обновлено: )52301
    По данным СМИ, Карел Готт наряду с хоккеистом Яромиром Ягром является самым популярным гражданином Чехии. В мире продано более 30 миллионов копий его дисков.
    Карел Готт
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Знаменитый чешский певец, 78-летний Карел Готт в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сильная форма гриппа у него осложнена ранее перенесенным онкологическим заболеванием, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь артиста Анета Столцова.

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    "Господин Готт вынужден временно прервать свои выступления в связи с заболеванием гриппом", — сказала Столцова.

    Она сообщила также, что на минувшей неделе Готт вернулся в Прагу после серии оздоровительных процедур в Карловых Варах.

    У популярного эстрадного певца, которого во многих странах мира называют "чешским соловьем", в ноябре 2015 года была обнаружена опухоль лимфатических узлов. Спустя год, после серьезного лечения Готт смог вернуться к эстрадной деятельности, которая, однако, неоднократно прерывалась из-за проблем со здоровьем. У певца подрастают две дочери, в этом году им исполнится 12 и 10 лет.

    По данным СМИ, Готт наряду с хоккеистом Яромиром Ягром является самым популярным гражданином Чехии. В мире продано более 30 миллионов копий его дисков.

    В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз, начиная с середины 1960-х годов, и имеет множество поклонников, особенно среди женщин.

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