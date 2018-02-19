Известный чешский певец в тяжелом состоянии попал в больницу

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Знаменитый чешский певец, 78-летний Карел Готт в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сильная форма гриппа у него осложнена ранее перенесенным онкологическим заболеванием, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь артиста Анета Столцова.

"Господин Готт вынужден временно прервать свои выступления в связи с заболеванием гриппом", — сказала Столцова.

Она сообщила также, что на минувшей неделе Готт вернулся в Прагу после серии оздоровительных процедур в Карловых Варах.

У популярного эстрадного певца, которого во многих странах мира называют "чешским соловьем", в ноябре 2015 года была обнаружена опухоль лимфатических узлов. Спустя год, после серьезного лечения Готт смог вернуться к эстрадной деятельности, которая, однако, неоднократно прерывалась из-за проблем со здоровьем. У певца подрастают две дочери, в этом году им исполнится 12 и 10 лет.

По данным СМИ, Готт наряду с хоккеистом Яромиром Ягром является самым популярным гражданином Чехии. В мире продано более 30 миллионов копий его дисков.

В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз, начиная с середины 1960-х годов, и имеет множество поклонников, особенно среди женщин.