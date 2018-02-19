наверх
19.02.201813:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Культура

    Скандал с видеороликом Порошенко набирает обороты

    (обновлено: )6539272
    После скандала вокруг заявления певицы Анастасии Приходько, которая убеждает, чтоее сняли в видеоролике Петра Порошенко обманом, выяснилось, что в ролике еще и музыка краденная.
    Скандальный ролик Порошенко
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Скандал с новым агитационным роликом Петра Порошенко продолжается. После того как певица Анастасия Приходько заявила, что ее сняли обманом, выяснилось, что в ролике еще и музыка краденная. Об этом заявляет портал ЕвроМайдан в Facebook.

    "На 2-й и 11-й секунде на видео отчетливо слышен Audiojungle Watermark, что свидетельствует об использовании музыки без разрешения", — говорится в сообщении.

    Известная украинская певица Анастасия Приходько заявила, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. Видеообращение по этому поводу артистка опубликовала на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Провальная Фултонская речь Петра Порошенко

    Позднее Министерство культуры Украины со ссылкой на слова министра Евгения Нищук сообщило, что с Приходько было достигнуто принципиальное согласие на включение ее в ролик. После возмущения певицы кадры с ее участием были вырезаны из агитационного видео.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Юрий Романенко
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Сейм Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?