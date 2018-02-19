Скандал с видеороликом Порошенко набирает обороты

Скриншот с видео

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Скандал с новым агитационным роликом Петра Порошенко продолжается. После того как певица Анастасия Приходько заявила, что ее сняли обманом, выяснилось, что в ролике еще и музыка краденная. Об этом заявляет портал ЕвроМайдан в Facebook.

"На 2-й и 11-й секунде на видео отчетливо слышен Audiojungle Watermark, что свидетельствует об использовании музыки без разрешения", — говорится в сообщении.

Известная украинская певица Анастасия Приходько заявила, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. Видеообращение по этому поводу артистка опубликовала на своей странице в Facebook.

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Позднее Министерство культуры Украины со ссылкой на слова министра Евгения Нищук сообщило, что с Приходько было достигнуто принципиальное согласие на включение ее в ролик. После возмущения певицы кадры с ее участием были вырезаны из агитационного видео.