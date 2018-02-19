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    Культура

    Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась горячими фото из теплых стран

    (обновлено: )737
    Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых позировала в облегающем красном купальнике.
    Бывшая солистка поп-группы ВИА Гра Санта Димопулос
    santadimopulos

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос выложила в сети соблазнительные фото своих путешествий в экзотических краях.

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    Фото девушка опубликовала в Instagram. Для снимков Санта позировала в облегающем красном купальнике.

    santadimopulos
    Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос

    "Пошла на выходные в лето. Просьба не беспокоить", – написала певица.

    santadimopulos
    Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос

    Ранее сообщалось, что поп-исполнительница, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала свое "настоящее лицо".

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