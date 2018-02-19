Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась горячими фото из теплых стран

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос выложила в сети соблазнительные фото своих путешествий в экзотических краях.

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Фото девушка опубликовала в Instagram. Для снимков Санта позировала в облегающем красном купальнике.

santadimopulos Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос

"Пошла на выходные в лето. Просьба не беспокоить", – написала певица.

santadimopulos Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос

Ранее сообщалось, что поп-исполнительница, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала свое "настоящее лицо".