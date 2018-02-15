Тина Кароль порадовала поклонников откровенными фото в нижнем белье

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Одна из самых сексапильных певиц Украины Тина Кароль в День Валентина порадовала своих поклонников коллажем откровенной фотосессии в нижнем белье.

Автором провокационных кадров стала известный украинский фотограф Соня Плакидюк.

Тина Кароль, instagram Тина Кароль

Подписчики певицы были в восторге от фотографий, отметив, что Тина Кароль всегда получается нежной и сексуальной. А в фото нет ни грамма вульгарности.

Ране сообщалось, что участница украинской поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая недавно хвасталась фотографиями отдыха в Кении, поделилась с поклонниками новым снимком в купальнике.