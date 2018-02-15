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    Культура

    Тина Кароль порадовала поклонников откровенными фото в нижнем белье

    (обновлено: )106818
    Известная украинская певица Тина Кароль поделилась со своими поклонниками откровенными снимками авторства известного фотографа Сони Плакидюк.
    Тина Кароль
    Тина Кароль, instagram

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Одна из самых сексапильных певиц Украины Тина Кароль в День Валентина порадовала своих поклонников коллажем откровенной фотосессии в нижнем белье.

    Автором провокационных кадров стала известный украинский фотограф Соня Плакидюк.

    Подписчики певицы были в восторге от фотографий, отметив, что Тина Кароль всегда получается нежной и сексуальной. А в фото нет ни грамма вульгарности.

    Ране сообщалось, что участница украинской поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая недавно хвасталась фотографиями отдыха в Кении, поделилась с поклонниками новым снимком в купальнике.

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