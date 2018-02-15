Скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Известный украинский шоумен, писатель и певец Антон (Антин) Мухарский вынужденно выехал из Украины из-за ситуации с бывшей женой телеведущей Снежаной Егоровой и выплатой алиментов.

Свою позицию скандальный артист изложил на своей странице в Facebook. Мухарский утверждает, что он находится в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попросит политического убежища.

"Это решение стало абсолютно спонтанным, ведь я до последних минут своего пребывания в Украине ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране. Я писал открытые письма Представителю Президента в Верховной рады Ирине Луценко и министру юстиции Павлу Петренко, я обращался с официальными заявлениями во все возможные институты, которые занимаются соблюдением справедливого судопроизводства в Украине", — написал Мухарский.

Шоумен объясняет: единственное, что он просил у государства в последнее время – это справедливости, "однако поскольку современное украинское государство не может этого дать", поэтому он решил уехать.

"Почти четыре года в Оболонском суде рассматривается мой первоначальный иск о пересмотре размера алиментов и порядке свиданий с детьми. И если с первой супругой я не имею никаких проблем в порядке общения, свиданий и участия в воспитании и содержании детей, то во втором варианте подобные проблемы существуют. Они начались в 2012 году с появлением в моей жизни проекта Орест Лютый, ведь бывшая жена (Снежана Егорова — Ред.) выступила категоричной противницей критики существующей на то время в Украине власти. Это привело к тому, что в октябре 2012 года мне было отказано в праве видеться с моими детьми, с мотивацией "якобы папа помешался на политической почве". С того времени мы проживали отдельно", – говорится в сообщении.

Facebook Антона Мухарского Комментарий Антона Мухарского

По словам Мухарского, в октябре 2013 года ему были предъявлены условия материального характера, на которые он ради возможности общаться с детьми согласился.

"В частности: я должен был оставить матери моих детей все совместно нажитое в браке имущество: большой частный дом на Осокорках, четырехкомнатную квартиру на Святошино и два автомобиля. А также взял на себя обязательства выплачивать матери на содержание трех несовершеннолетних детей в эквивалентном размере 3 тысяч долларов, что на тот момент составляло 24,3 тысячи гривен. Все эти положения были зафиксированы в брачном контракте", – констатирует артист.

Впоследствии же, по словам Мухарского, у него начались материальные проблемы, в связи с чем он попросил у бывшей жены "немного ослабить финансовую петлю на шее и дать возможность видеться с детьми, но на все мои просьбы получал отказ".

"А теперь я перехожу к сути моего конфликта с государством, из-за которого я вынужденно покидаю Украину. 7-го декабря в Верховной Раде во втором чтении в рекордно быстрые сроки был принят законопроект об усилении ответственности неплательщикам алиментов, который в народе уже окрестили "Законом Снежаны Егоровой". 18 декабря его подписал Парубий. А 4-го января и Президент Украины. Согласно нововведениям, государственные и частные исполнители могут по своему усмотрению устанавливать должникам по алиментам запрет выезда за границу, отбирать водительские права, и право пользоваться оружием, доставлять к исполнителю в наручниках в автозаке, отправлять на социальные работы и даже посадить в тюрьму, нарушая этим не только Конституцию Украины, но и Женевскую конвенцию. За несколько месяцев до принятия закона в СМИ была развернута целая кампания по промоутированию этих нововведений. А в роли "главного злостного алиментщика страны" был избран ваш покорный слуга", – констатирует Мухарский.

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Он подчеркнул, что в ближайшее время в Украину возвращаться не собирается.