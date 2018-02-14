наверх
14.02.201806:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Культура

    Родственники актера Билла Пэкстона обвинили медиков в его смерти

    (обновлено: )7203
    Актер Билл Пэкстон, сыгравший в фильмах "Титаник", "Чужие", "Аполлон-13", ушел из жизни в феврале 2017 года в возрасте 61 года.
    Билл Пэкстон
    wikipedia

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Родственники знаменитого американского актера Билла Пэкстона, скончавшегося в прошлом году в результате осложнений после операции, подали в суд на хирурга и больницу, в которой его оперировали, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

    Дэннис Эдвардс
    Видео DennisEdwardsVEVO на Youtube
    Легенда Зала славы рок-н-ролла. Скончался экс-солист The Temptations

    Актер, сыгравший в фильмах "Титаник", "Чужие", "Аполлон-13", ушел из жизни в феврале 2017 года в возрасте 61 года.

    Смотрите также: Актеры сериала "Рабыня Изаура" 27 лет спустя

    Семья Пэкстона в иске утверждает, что хирург использовал "нестандартный хирургический подход, представляющий высокий риск", и что больница и хирург "исказили или скрыли информацию, связанную с рисками операции".

    За 40-летнюю карьеру в кино Билл Пэкстон снялся во множестве картин, получивших мировую известность. В частности, он принимал участие в работе над фильмами "Терминатор" (1984), "Чужие" (1986), "Хищник-2" (1990), "Аполлон-13" (1995), "Смерч" (1996) и "Титаник" (1997). Пэкстон трижды становился лауреатом премии "Золотой глобус", дважды – за лучшую мужскую роль, за работу в сериале "Большая любовь".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?