Родственники актера Билла Пэкстона обвинили медиков в его смерти

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Родственники знаменитого американского актера Билла Пэкстона, скончавшегося в прошлом году в результате осложнений после операции, подали в суд на хирурга и больницу, в которой его оперировали, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Актер, сыгравший в фильмах "Титаник", "Чужие", "Аполлон-13", ушел из жизни в феврале 2017 года в возрасте 61 года.

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Семья Пэкстона в иске утверждает, что хирург использовал "нестандартный хирургический подход, представляющий высокий риск", и что больница и хирург "исказили или скрыли информацию, связанную с рисками операции".

За 40-летнюю карьеру в кино Билл Пэкстон снялся во множестве картин, получивших мировую известность. В частности, он принимал участие в работе над фильмами "Терминатор" (1984), "Чужие" (1986), "Хищник-2" (1990), "Аполлон-13" (1995), "Смерч" (1996) и "Титаник" (1997). Пэкстон трижды становился лауреатом премии "Золотой глобус", дважды – за лучшую мужскую роль, за работу в сериале "Большая любовь".