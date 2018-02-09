Анфиса Чехова показала фото из бани

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась подписчиками в Instagram снимками из бани.

На фотографиях она запечатлена в черном сдельном купальнике.

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"По вечерам мы с подругой ходим в баню. Ну… Как в баню… Идем потренироваться, но успеваем почти к закрытию, и решаем, а не пошел бы этот фитнес в баню… И несем его туда", — подписала она снимки, набравшие почти 50 тысяч "лайков".

Анфиса Чехова/Instagram Анфиса Чехова в бане

Многие обратили внимание на подтянутую фигуру телеведущей. "Даже звёзды жестко фотошопят", "Фигура — просто мечта!", "Анфиса, вы такая умничка и красавица!", "Как Мерлин Монро. Песочные часы. Очень красиво", "Худышка, а вечно жалуется что толстая", "Слишком много купальника, как для бани", "Красотка", — пишут в комментариях.

Анфиса Чехова/Instagram Анфиса Чехова в бане

Ранее фотографиями из бани запомнилась российская балерина Анастасия Волочкова.