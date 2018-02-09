Веган и защитник животных. Стало известно, кто станет новым Джокером

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Киностудия Warner Bros. не отказалась от планов заиметь у себя двух Джокеров сразу. Оказывается, пока Джаред Лето ждет возвращения к роли Джокера в сиквеле "Отряда самоубийц", Хоакин Феникс станет новым Джокером в отдельном, сольном фильме.

Переговоры Феникса с Warner Bros. уже прошли, и актер дал свое согласие на роль – сейчас не хватает только официального анонса. Работа над "сольником" про Джокера, впрочем, уже началась: сценарий пишут обладатель "Оскара" Скотт Сильвер ("8 миля") и Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе", "Парни со стволами"), который заодно выступит и в качестве режиссера.

Официальной информации о соло-фильме про Джокера нет, но ранее сообщалось, что это будет попытка рассказать предысторию персонажа. Создатели "сольника" собираются снять нечто мрачное и реалистичное в духе "Таксиста" или "Бешеного быка" Мартина Скорсезе. Действие, предположительно, развернется в Готэме в эпоху восьмидесятых. Даты премьеры у нового проекта пока нет.

Хоакин Феникс — веган. В 2003 году принял участие в создании документального фильма о жестокости к животным "Земляне", в котором помимо него приняло участие множество других веганов. Феникс является членом организаций "В защиту животных" и "Люди за этичное обращение с животными".

Напомним, немецкие студенты построили электромобиль на солнечных батареях, он сделан из переработанных и натуральных материалов.