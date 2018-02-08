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    Культура

    Бритни Спирс похвасталась телом в кружевном белье

    (обновлено: )111021
    Бритни Спирс на новой фотографии, которая набрала уже более 330 тысяч "лайков", запечатлена в красном кружевном белье. Одни хвалили ее за фигуру, другие - критиковали за фотошоп.
    Бритни Спирс
    Бритни Спирс/Instagram

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Американская звезда поп-сцены Бритни Спирс регулярно делится с поклонниками пикантными снимками, и четверг не стал исключением. Instagram певицы пополнился фото, на котором она запечатлена в красном кружевном белье.

    Снимок набрал более 330 тысяч "лайков".

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    Подписчики звезды завалили ее комплиментами по поводу стройной фигуры: "Красавица", "Огонь", "Хороша", "Прекрасная".

    Но некоторые фолловеры раскритиковали ее за использование фотошопа.

    Бритни Спирс/Instagram
    Бритни Спирс в красном белье

    Ранее пользователи активно обсуждали украинскую певицу Настю Каменских в кружевном белье и в образе "дикой кошечки".

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