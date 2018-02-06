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    Культура

    В Украине запретили сборник рецептов советского самогона

    (обновлено: )20303
    В целом в перечне запрещенной к ввозу литературы 28 российских книг, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" Бориса Акунина и другие.
    Книга Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки
    "АСТ"

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Экспертный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну трех книг российского издательства АСТ, среди них "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" Дениса Токарева, сообщила во вторник пресс-служба комитета.

    Юрий Стець о запрете российских книг в Украине. Видео
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    Министр Стець о пользе запрета российских книг в Украине

    Также теперь запрещены к ввозу книги Юрия Полякова "По ту сторону вдохновения" и "Патриот" Андрея Рубанова.

    В целом в перечне запрещенной к ввозу литературы 28 российских книг, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" Бориса Акунина и другие.

    Книга Токарева, как указано в аннотации, приводит "наиболее качественные, популярные и удачные из народных рецептов" советского периода, которые "сопровождаются ностальгическими изображениями и фотографиями".

    Как сообщалось ранее, вопреки запретам официальной власти, литература из России все равно попадает к украинскому читателю.

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