В Украине запретили сборник рецептов советского самогона

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Экспертный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну трех книг российского издательства АСТ, среди них "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" Дениса Токарева, сообщила во вторник пресс-служба комитета.

Также теперь запрещены к ввозу книги Юрия Полякова "По ту сторону вдохновения" и "Патриот" Андрея Рубанова.

В целом в перечне запрещенной к ввозу литературы 28 российских книг, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" Бориса Акунина и другие.

Книга Токарева, как указано в аннотации, приводит "наиболее качественные, популярные и удачные из народных рецептов" советского периода, которые "сопровождаются ностальгическими изображениями и фотографиями".

Как сообщалось ранее, вопреки запретам официальной власти, литература из России все равно попадает к украинскому читателю.