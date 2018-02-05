Знаменитый музыкант Пол Саймон завершает карьеру

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. Американский рок-музыкант, поэт и композитор Пол Саймон завершит гастрольную деятельность после 50 лет творчества, говорится в заявлении музыканта на его сайте.

"Я люблю заниматься музыкой, мой голос по-прежнему силен, и моя группа — крутая, необычная группа талантливых музыкантов. К сожалению, мы потеряли нашего ведущего гитариста и моего друга на протяжении 30 лет Винсента Нгуни, который умер в декабре прошлого года", — пояснил 76-летний музыкант.

"Потеря гитариста — не единственная причина, по которой я решил прекратить гастролировать. В основном, однако, я чувствую, что путешествия и время вдали от моей жены и семьи сказываются и уменьшают мою радость от выступлений. Я хотел бы уйти, сказав большое спасибо многим людям по всему миру, которые приезжали посмотреть, как я играю, в течение последних 50 лет", — добавил Саймон.

Певец также отметил, что надеется в будущем иногда выступать ради благотворительных целей.

Кроме того, в заявлении сообщается, что музыкант проведет прощальное турне Homeward Bound — The Farewell Tour, которое стартует 16 мая в канадском Ванкувере и пройдет еще в 18 городах США и Канады. Музыкант также выступит в Швеции, Норвегии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Ирландии. Заключительный концерт пройдет в Лондоне 15 июля.

Пол Саймон известен как участник фолк-дуэта Simon & Garfunkel, основанного в 1964 году. Музыкант начал успешную сольную карьеру после распада группы в 1970 году. Саймон является обладателем трех премий "Грэмми" в номинации "Лучший альбом года", а также является членом Зала славы сочинителей песен и Зала славы рок-н-рола. В 2012 году он был признан лауреатом престижной премии Polar Music Prize.

Ранее 70-летний Джон подтвердил, что после последнего мирового турне, которое начнется в сентябре, он прекратит гастрольную деятельность.