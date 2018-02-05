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    "Черный список" Минкульта пополнился российскими актерами

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (562)

    (обновлено: )16102
    В обновленный перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук.
    Актер Егор Баринов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности внесло еще четырех российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", сообщает в понедельник "Страна".

    "Согласно приказу Минкультуры №93 от 1 февраля 2018 года, опубликованному на сайте ведомства в понедельник, в обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов (на фото) и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук", — говорится в сообщении.

    При этом сайт Министерства культуры Украины в данный момент не доступен.

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    Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

    На минувшей неделе Министерство культуры Украины на основе обращения Службы безопасности внесло российского поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности".

    Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список постоянно пополняется новыми фамилиями.

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