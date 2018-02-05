"Черный список" Минкульта пополнился российскими актерами

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности внесло еще четырех российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", сообщает в понедельник "Страна".

"Согласно приказу Минкультуры №93 от 1 февраля 2018 года, опубликованному на сайте ведомства в понедельник, в обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов (на фото) и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук", — говорится в сообщении.

При этом сайт Министерства культуры Украины в данный момент не доступен.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На минувшей неделе Министерство культуры Украины на основе обращения Службы безопасности внесло российского поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности".

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список постоянно пополняется новыми фамилиями.