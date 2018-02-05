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    Культура

    Суд Одессы постановил оставить на месте памятник основателям города

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    Суд не стал обязывать мэрию Одессы возвращать памятник потемкинцам на его прежнее место на Екатерининской площади, где сейчас стоит памятник Екатерине Великой, Григорию Потемкину, Иосифу Дерибасу, Францу Деволану и Платону Зубову.
    Памятник российской императрице – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Одесский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы националистической организации "Сич" на решение суда первой инстанции и разрешил местным властям не переносить памятник морякам-потемкинцам на место памятника основателям Одессы, сообщает местное издание "Таймер".

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    Памятник основателям Одессы был установлен на Екатерининской площади в рамках ее реконструкции. Такое решение было принято Одесским горсоветом в 2007 году. При этом памятник матросам броненосца "Потемкин", который там находился, был перенесен на Таможенную площадь. Приморский суд Одессы в сентябре прошлого года признал незаконным и отменил решение горсовета о переносе памятника морякам-потемкинцам, однако не обязал местные власти вернуть его на прежнее место. Националисты из организации "Сич" обжаловали такое решение, потребовав в суде обязать местную власть вернуть памятник.

    "Суд не стал обязывать мэрию Одессы возвращать памятник потемкинцам на его прежнее место на Екатерининской площади, где сейчас стоит памятник Екатерине Великой, Григорию Потемкину, Иосифу Дерибасу, Францу Деволану и Платону Зубову (памятник основателям Одессы — ред.)",- сообщает издание.

    Отмечается, что апелляционная инстанция подтвердила незаконность переноса памятников. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде Украины.

    Оригинальный памятник Екатерине II в Одессе установили в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко. После прихода советской власти он был демонтирован, а в 1965 году на этом месте установили памятник морякам-потемкинцам. В 2007 году, во время реконструкции площади, здесь установили памятник основателям Одессы.

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