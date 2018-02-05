Казахстанец дошел до финала конкурса красоты, выдав себя за девушку

предоставлено Илаем Дягилевым

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты, после чего признался в том, что он мужчина, сообщает Sputnik Kazakhstan.

Как отмечается, 22-летний Илай Дягилев отправил свои фотографии в образе Арины Алиевой для участия в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. Однако, когда молодой человек вышел в финал, он решил признаться, что не является женщиной, после чего его "альтер-эго" дисквалифицировали и заменили на другую участницу.

предоставлено Илаем Дягилевым Илай Дягилев в образе Арины Алиевой

"Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал", — рассказал Дягилев.

Свой поступок молодой человек объяснил "пропагандой естественной женской красоты и харизмы", поскольку, по его мнению, современным девушкам этих качеств не хватает.

предоставлено Илаем Дягилевым Илай Дягилев

"Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — заявил молодой человек.

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