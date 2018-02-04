В Одессе обрисовали нецензурными словами стену памяти Скрябина

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Одессе возле Воронцовской колоннады неизвестные обрисовали стену памяти Кузьме Скрябину. Об этом пишет "Думская".

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца.

Смотрите также: Опубликована последняя песня Кузьмы Скрябина

На фото видно, как вандалы нацарапали на стене слова: "искренне поздравляю с праздником" и парой нецензурных слов.

Однако спустя некоторое врем, благодаря неравнодушным одесситам, первоначальный вид стены был восстановлен.

В пятницу исполнилось три года со дня смерти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.