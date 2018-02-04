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    В Одессе обрисовали нецензурными словами стену памяти Скрябина

    (обновлено: )51112
    Инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца. Однако благодаря неравнодушным одесситам, первоначальный вид стены был восстановлен.
    В Одессе вандалы обрисовали нецензурными надписями стену памяти Скрябина
    dumskaya.net

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Одессе возле Воронцовской колоннады неизвестные обрисовали стену памяти Кузьме Скрябину. Об этом пишет "Думская".

    По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца.

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    На фото видно, как вандалы нацарапали на стене слова: "искренне поздравляю с праздником" и парой нецензурных слов.

    Однако спустя некоторое врем, благодаря неравнодушным одесситам, первоначальный вид стены был восстановлен.

    В пятницу исполнилось три года со дня смерти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

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