Нож и билеты на концерт. Мужчина пытался похитить певицу Лану Дель Рей

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Полиция американского города Орландо в штате Флорида задержала мужчину, который преследовал и угрожал похитить знаменитую певицу Лану Дель Рей.

"Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку похищения с использованием оружия. После получения наводки мы посчитали, что это было реальной угрозой и полиция задержала его до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта в Amway Center", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Как уточняется, 43-летний мужчина был задержан рядом с концертным залом, у него был нож и билеты на концерт певицы.

Согласно изданию Billboard, подозреваемый ранее неоднократно писал о Лане Дель Рей в социальных сетях и заявлял, что "никто больше его не увидит" после его встречи с певицей в пятницу.

Певица в Twitter поблагодарила фанатов Орландо за концерт, однако не прокомментировала инцидент.

В январе правоохранители задержали похитителей двух иностранцев, за которых требовали выкуп 5 миллионов долларов в криптовалюте.