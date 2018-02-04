наверх
04.02.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Нож и билеты на концерт. Мужчина пытался похитить певицу Лану Дель Рей

    (обновлено: )112
    После получения наводки полиция посчитала, что певице угрожает реальная угроза и они задержали его до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта в Amway Center.
    Лана Дель Рей на церемонии вручения наград Золотой глобус
    Polaris Images Wally Skalij

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Полиция американского города Орландо в штате Флорида задержала мужчину, который преследовал и угрожал похитить знаменитую певицу Лану Дель Рей.

    Евгения Власова о своей болезни
    Канал "Світське життя" на Youtube
    Евгения Власова впервые рассказала о своей тяжелой болезни

    "Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку похищения с использованием оружия. После получения наводки мы посчитали, что это было реальной угрозой и полиция задержала его до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта в Amway Center", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

    Как уточняется, 43-летний мужчина был задержан рядом с концертным залом, у него был нож и билеты на концерт певицы.

    Согласно изданию Billboard, подозреваемый ранее неоднократно писал о Лане Дель Рей в социальных сетях и заявлял, что "никто больше его не увидит" после его встречи с певицей в пятницу.

    Певица в Twitter поблагодарила фанатов Орландо за концерт, однако не прокомментировала инцидент.

    В январе правоохранители задержали похитителей двух иностранцев, за которых требовали выкуп 5 миллионов долларов в криптовалюте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сейм Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Глава партии "Возрождение", нардеп Виктор Бондарь
    Украина клянчит новый транш у МВФ