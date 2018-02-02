"Мой номер 2628". Легендарная Джина Лоллобриджида получила звезду на "Аллее славы"

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида удостоена звезды на "Аллее славы" в Голливуде. 90-летняя актриса, которую когда-то называли самой красивой женщиной мира, лично посетила церемонию.

Ее именная звезда получила 2628-й номер. Лоллобриджида известна по фильмам "Собор Парижской Богоматери" и "Фанфан-Тюльпан".

"Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.