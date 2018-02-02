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    "Мой номер 2628". Легендарная Джина Лоллобриджида получила звезду на "Аллее славы"

    (обновлено: )58
    Итальянку Джину Лоллобриджиду называли одной из самых красивых женщина мира. В свои 90 лет знаменитость удостоилась звезды на "Аллее славы" в Голливуде.
    Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы
    REUTERS Mario Anzuoni

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида удостоена звезды на "Аллее славы" в Голливуде. 90-летняя актриса, которую когда-то называли самой красивой женщиной мира, лично посетила церемонию.

    Ее именная звезда получила 2628-й номер. Лоллобриджида известна по фильмам "Собор Парижской Богоматери" и "Фанфан-Тюльпан".

    "Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.

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