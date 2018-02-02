Джонни Депп покоряет поклонниц новым брутальным образом

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Актер Джонни Депп снова оказался в центре внимания, благодаря неожиданной фотосессии для известного бренда.

Депп представил рекламную кампанию новой версии аромата мужских духов. Депп снимался и в рекламе оригинального аромата, выпущенного в 2015 году, поэтому бренд решил пригласить его снова.

На снимках Джонни Депп предстал в брутальном образе и ради нескольких кадров не только расстегнул рубашку, но и снял ее.

beztabu.net Джонни Депп представил рекламную кампанию новой версии аромата мужских духов

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Ранее сообщалось, что Джонни Депп снялся в новом провокационном клипе шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Видео снято на песню "Say10" из нового альбома Мэнсона Heaven Upside Down. В клипе, как обычно, много голых девушек, крови, секса, провокаций на тему религии и прочего всего такого, за что и любят фанаты своего кумира Мэнсона.