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    Культура

    Джонни Депп покоряет поклонниц новым брутальным образом

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    На снимках рекламы мужских духов актер Джонни Депп предстал в брутальном образе и ради нескольких кадров не только расстегнул рубашку, но и снял ее.
    Актёр Джонни Депп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Актер Джонни Депп снова оказался в центре внимания, благодаря неожиданной фотосессии для известного бренда.

    Депп представил рекламную кампанию новой версии аромата мужских духов. Депп снимался и в рекламе оригинального аромата, выпущенного в 2015 году, поэтому бренд решил пригласить его снова.

    На снимках Джонни Депп предстал в брутальном образе и ради нескольких кадров не только расстегнул рубашку, но и снял ее.

    beztabu.net
    Джонни Депп представил рекламную кампанию новой версии аромата мужских духов

    Смотрите также: Джонни Депп сыграл "бога" в откровенном клипе у Мэрилина Мэнсона (18+)

    Ранее сообщалось, что Джонни Депп снялся в новом провокационном клипе шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Видео снято на песню "Say10" из нового альбома Мэнсона Heaven Upside Down. В клипе, как обычно, много голых девушек, крови, секса, провокаций на тему религии и прочего всего такого, за что и любят фанаты своего кумира Мэнсона.

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