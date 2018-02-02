КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Топ-модель Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для LOVE Magazine, в которой позировала топлес, прикрываясь руками. Поклонники пришли в восторг от фотосессии.

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По словам интернет-пользователей, фотографии девушки достаточно горячи, но не вульгарны, только намекает на откровенность — а остальное читатели должны додумать сами.

irinashayk Супермодель Ирина Шейк удивила поклонников яркими снимками топлес

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк, примерила новый образ — на своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной и в водолазной маске.