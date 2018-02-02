Гробницу фараона Тутанхамона раскопают в поисках захоронения Нефертити

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Итальянские ученые проводят третье по счету исследование гробницы знаменитого фараона Тутанхамона в окрестностях Луксора в Египте в поисках захоронения царицы Нефертити, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Решение о проведении третьего дополнительного исследования было принято на международной научной конференции в Каире в 2016 году. Оно должно дать окончательное заключение о возможном нахождении в стенах гробницы скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити. Теорию о спрятанной гробнице Нефертити выдвинул британский археолог Николас Ривз.

В заявлении министерства указывается, что итальянские специалисты ведут работы с использованием передового оборудования. Исследование продлится неделю, за ним последует кропотливая работа по изучению полученных данных, после чего ученые вынесут свой вердикт.

Согласно теории Ривза, в одной из стен гробницы фараона Тутанхамона может быть скрыт вход в гробницу знаменитой древнеегипетской царицы Нефертити, чью усыпальницу до сих пор не нашли. Вход, возможно, был искусно замаскирован штукатуркой с фресками в одной из стен гробницы молодого фараона, которого считают ее приемным сыном. Такое заключение британский ученый сделал после детального изучения трехмерных лазерных сканированных снимков гробницы, а также ее планировки.

По словам Ривза, он, изучая трехмерную копию гробницы и задаваясь вопросом, почему гробница Тутанхамона значительно меньше усыпальниц других древнеегипетских царей, по целому ряду фактов пришел к заключению, что эта гробница изначально предназначалась для царицы, а не для царя. Использовать ее для погребения фараона пришлось из-за скоропостижной кончины Тутанхамона и отсутствия другого подходящего места под усыпальницу. Ученый предложил проверить свою теорию с помощью радара, который позволяет легко обнаружить возможные пустоты за стенами усыпальницы.

Это предложение британца было принято тогдашним министром по делам памятников древности Египта Мамдухом ад-Дамати. Исследования были проведены, и министерство по делам древностей Египта сообщило, что радар действительно обнаружил за одной из стен гробницы два помещения. Кроме того, исследование показало присутствие за стеной предметов органического происхождения, возможно, костей или дерева, а также других — из металла. Ривз предложил продолжить исследование и сделать в стене гробницы отверстие, чтобы доказать результаты, полученные с помощью радара. Однако проводить какие-либо исследования, способные нанести ущерб этому бесценному памятнику, отказался нынешний министр Халед аль-Аннани. Было решено провести третье дополнительное исследование с помощью радара.

Почти нетронутую грабителями гробницу Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии всех времен. Королева Нефертити, которую считают приемной матерью Тутанхамона и женой фараона Эхнатона, являлась одной из самых влиятельных и красивых женщин своего времени. Ученые до сих пор так и не смогли разгадать загадку места упокоения царицы, чье имя переводят как "Прекрасная пришла".

Ранее сообщалось, что Египет не позволит производить никаких археологических работ в гробнице знаменитого "золотого фараона" Тутанхамона близ Луксора, пока не будет достоверно научно доказано наличие в гробнице тайных помещений, заявил журналистам министр по делам памятников древности и культурного наследия Египта Халед аль-Аннани по итогам работы Второй международной научной конференции в Каире, посвященной наследию Тутанхамона.