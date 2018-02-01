Иво Бобул о смене пола и творчестве Бориса Апреля: этот маразм надоел

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Народный артист Украины, певец Иво Бобул возмущен появлением на эстраде и возросшей популярностью исполнителя Зианджа (певец Борис Апрель, сменивший пол).

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"Этот маразм уже надоел, кто такой этот Апрель? Это пацан, стал женщиной. И что? Какая популярность? Кто он такой вообще? Кто его знает кроме Киева и еще пятнадцати человек, которые крутятся вокруг него? На сцену он суется. А куда ему еще соваться? Он певец, который что-то сделал? Что он спел такое, чтобы я сказал, что он звезда? Он ничего не пел, я не знаю ни одной его песни. Не знал и знать не хочу" — такой возмущенный комментарий Бобул дал "Обозревателю".

Бобул коснулся и смены пола Апреля: "Столько интересных людей вокруг. Писателей, артистов, а что такое Апрель? Сидел там где-то в Штатах два года и тут вдруг приехал, решил, что здесь он станет звездой, потому то он стал бабой. Это его личная трагедия. Почему Украина должна это слушать?!" — добавил Бобул.

О вокальных данных Зианджи Иво Бобул вообще отозвался нецензурно: "Н… он мне не нужен, простите, что так говорю, но мне обидно, я проработал 40 лет на сцене — обо мне не пишут".

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Ранее Иво Бобул уже заявлял, что на современной украинской музыкальной сцене актуальны безграмотность, безголосость и обнаженные тела.