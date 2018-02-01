Супермодель 90-х поделилась откровенным фото в постели

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум, которая с конца 1990-х считается одной из самых известных моделей в мире, поделилась откровенным снимком с Instagram-подписчиками.

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Она разместила фотографию, на которой запечатлена в черном боди, лежа в постели.

На момент публикации фото набрало более 125 тысяч "лайков".

Хайди Клум/Instagram Хайди Клум в постели

Ранее американская супермодель, ведущая MTV и актриса Синди Кроуфорд также поделилась новым фото, похваставшись стройной фигурой.