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    Культура

    Супермодель 90-х поделилась откровенным фото в постели

    (обновлено: )95113
    Хайди Клум предстала перед подписчиками, лежа в постели. Она была на шпильках и в черном сексуальном боди. Снимок активно набирает "лайки", число которых превысило 125 тысяч.
    Модель и телеведущая Хайди Клум. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум, которая с конца 1990-х считается одной из самых известных моделей в мире, поделилась откровенным снимком с Instagram-подписчиками.

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    Она разместила фотографию, на которой запечатлена в черном боди, лежа в постели.

    На момент публикации фото набрало более 125 тысяч "лайков".

    Хайди Клум/Instagram
    Хайди Клум в постели

    Ранее американская супермодель, ведущая MTV и актриса Синди Кроуфорд также поделилась новым фото, похваставшись стройной фигурой.

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